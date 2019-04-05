Тереза Мэй написала Туску письмо с просьбой о новой отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-05T11:40:43+03:00

Британский парламент до сих пор не может согласовать условия выхода страны из ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз обратилась в Евросоюз с просьбой о продлении сроков выхода страны из состава объединения. Соответствующее письмо было направлено председателю ЕС Дональду Туску.

Глава правительства указала на то, что лучшим вариантом Brexit является выход из Евросоюза по соглашению, однако британский парламент до сих пор не может определиться с содержанием данного документа.

"Соединенное Королевство предлагает перенести окончание этого переходного периода на 30 июня 2019 года", — говорится в послании, отрывок из которого был опубликован агентством Reuters.

В письме подчеркивается, что если парламент сможет договориться по сделке раньше этой даты, то и Brexit состоится раньше.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее все страны-члены ЕС единогласно решили отсрочить выход Великобритании из состава объединения до 22 мая, но лишь при условии заключения соглашения до конца марта. Документ так и не был согласован, а потому, весьма вероятен, вариант "жесткого" Brexit, при котором страна покинет союз без сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU