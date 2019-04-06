Три взрыва прогремели на востоке Афганистана
В субботу, 6 апреля, два взрыва прогремели в афганском городе Джелалабад, расположенном в провинции Нангархар на востоке страны. При этом вскоре появились сообщения о срабатывании третьего взрывного устройства.
Между тем уже известно, что без жертв и пострадавших не обошлось. По последним данным, в результате субботних атак два человека погибли, и еще 20 - получили травмы различной степени тяжести. Причем, среди раненых - несколько правоохранителей, а также много женщин и детей, сообщает местное агентство Pajhwok.
Кстати, стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Афганистане. К примеру, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года мощный взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в афганской столице Калуле. Тогда жертвами атаки стали более 50 человек, и еще более 100 мирных жителей пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU