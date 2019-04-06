Три взрыва прогремели на востоке Афганистана

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-06T11:58:35+03:00

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В субботу, 6 апреля, два взрыва прогремели в афганском городе Джелалабад, расположенном в провинции Нангархар на востоке страны. При этом вскоре появились сообщения о срабатывании третьего взрывного устройства.

Между тем уже известно, что без жертв и пострадавших не обошлось. По последним данным, в результате субботних атак два человека погибли, и еще 20 - получили травмы различной степени тяжести. Причем, среди раненых - несколько правоохранителей, а также много женщин и детей, сообщает местное агентство Pajhwok.

Кстати, стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Афганистане. К примеру, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года мощный взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в афганской столице Калуле. Тогда жертвами атаки стали более 50 человек, и еще более 100 мирных жителей пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU