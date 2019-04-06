2019-04-06T13:11:09+03:00
Политика

В Совфеде ответили на угрозы Климкина о компенсациях за «века оккупации»

Сенатор Сергей Цеков призвал главу МИД Украины помнить все то добро, которое сделала Москва для Киева
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В России ответили на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о компенсациях, которые Киев якобы может потребовать с Москвы за «века оккупации». Напомним, таким образом дипломат отреагировал на предложение депутатов Госдумы оценить ущерб Крыму за годы его нахождения составе незалежной.

Что касается ответа России, то в Совете Федерации (СФ), в частности, отметили, что Украина фактически сформировалась благодаря нашей стране. При этом член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков призвал Климкина помнить все то добро, которое сделала Москва для Киева.

«Так что, когда Климкин говорит о каких-то компенсациях, надо сесть и начать считать. И тогда окажется, что именно Киев очень много задолжал Москве и только он должен выплачивать большие компенсации», - сказал Цеков в беседе с RT.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, на днях думская комиссия, которая должна была подсчитать убытки Крыма в годы нахождения его в составе Украины, выдала первый результат. Так, ущерб полуострову от незалежной оценили в полтора триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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