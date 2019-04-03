Ущерб Крыму от Украины оценили в полтора триллиона рублей

Поручение создать комиссию по оценке потерь, которые понес Крым, на минувшей неделе отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первые, предварительные результаты работы комиссии появились 3 апреля.

В комментарии, которые дал «Комсомолке» сенатор от Крыма Сергей Цеков, он предположил тогда, что реальный размер ущерба не может быть меньше 10 миллиардов долларов или 650 миллиардов рублей. Сенатор имел ввиду в первую очередь недополученные полуостровом за 23 года инвестиции в его инфраструктуру.

Предварительные данные комиссии оказались еще более впечатляющими, Как заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, первые оценки потенциального ущерба определили такую цифру – полтора триллиона рублей. Эксперты, работающие в комиссии, исходили из того, что доходы крымского республиканского бюджета в 2018-м составили почти 55 миллиардов рублей. А доходы с учетом изменения курса рубля и гривны в самые лучшие годы при Украине были более чем в два раза меньшими. Разница в доходах бюджета полуострова за годы незалежности и составляет, по мнению депутата, ущерб, нанесенный Крыму, Ну или недополученные доходы.

Впрочем, до окончательной экспертизы, судя по всему, еще далеко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701097" frameborder="0"></iframe> Депутаты оценили ущерб Крыму от Украины в полтора триллиона рублей.

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