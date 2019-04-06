2019-04-06T14:42:30+03:00
Общество

Лолита Милявская похвасталась своей пенсией в 21 тысячу рублей

Певица заявила, что не собирается прекращать свою творческую деятельность
Марина ВЕНЦОВА
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Лолита Милявская рассказала о своей пенсииЛолита Милявская рассказала о своей пенсииФото: Борис КУДРЯВОВ
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Российская певица Лолита Милявская публично рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале о том, какой у нее размер пенсии. По ее словам, она получает 21 тысячу рублей.

"Поздравьте меня, я недавно получила пенсию - у меня 21 тысяча", - заявила Лолита. При этом певица подчеркнула, что не намерена приостанавливать свою карьеру.

Лолита Милявская похвасталась пенсией в 21 тыс. рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что размер пенсии 57-летней звезды телепроекта «Давай поженимся» Розы Сябитовой - 14 тысяч рублей. У 79-летней актрисы Ларисы Лужиной, бывшей когда-то музой Владимира Высоцкого и сыгравшей с легендарным бардом в фильме «Вертикаль», пенсия побольше – около 60 тысяч рублей. 69-летний питерец Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей пенсии, 80-летний поэт-песенник Илья Резник – 44 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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