2019-04-06T14:08:16+03:00
Политика

Раскольников «новой церкви» Украины не допустят на литургию в Иерусалиме

В божественной литургии должны принимать участие только настоящие священнослужители
Марина ВЕНЦОВА
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Раскольников ПЦУ не допустят на литургию в ИерусалимеРаскольников ПЦУ не допустят на литургию в ИерусалимеФото: REUTERS
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Представители украинского духовенства будут проходить более тщательную проверку со стороны Иерусалимского патриархата. Такое решение принято для того, чтобы не допустить на божественную литургию раскольников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Представители из нового образования - ПЦУ - уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются", - рассказал архимандрит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Алипий Светличный.

Иерусалимская церковь, по его словам, беспокоится о том, чтобы в литургии принимали участие настоящие священнослужители.

5 января 2019 года, как ранее писал сайт kp.ru, Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ. На следующий день состоялась церемония вручения официального документа предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию, который был избран главой ПЦУ по итогам так называемого объединительного собора. Русская православная церковь считает томос не имеющим канонической силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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