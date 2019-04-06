Лавров: есть прогресс в вопросах возобновления авиасообщения с Египтом
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о прогрессе в вопросе возобновления авиасообщения с египетскими курортами. При этом, по его словам, в настоящий момент непродуктивно говорить о сроках относительно того, когда это может произойти.
"Специалисты работают, прогресс налицо, - сказал министр - А когда [возобновится авиасообщение] в любом деле гадать не очень продуктивно".
Сергей Лавров в субботу провел переговоры с МИД Египта Самехом Шукри.
Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета А321 в небе над Синаем. Жертвами происшествия стали 224 человека.
Позже сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин и глава Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения между двумя странами.
ИСТОЧНИК KP.RU