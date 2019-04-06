2019-04-06T15:14:19+03:00
В мире

В Париже проходит очередная манифестация «желтых жилетов»

Полиция уже задержала нескольких участников акции
Марина ВЕНЦОВА
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Стражи порядка проверяют прохожих, досматривая их рюкзакиСтражи порядка проверяют прохожих, досматривая их рюкзакиФото: REUTERS
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Акция протеста «желтые жилеты» вновь проходит в субботу в Париже. Протестующие организовали две колонны, которые сформировались в разных частях города.

Одна группа манифестантов, как сообщает ТАСС, собралась на Площади Республики на севере столицы. Лидерами тут выступают Эрик Друэ, который уже неоднократно был задержан полицией, а также Жером Родригес, который в ходе акции протеста пострадал месяц назад.

Протестующие держат в руках транспаранты с антиправительственными лозунгами и призывами обеспечить хорошее будущее их детям. По данным полиции, здесь могут находится порядка 6 тысяч человек. К настоящему времени сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за то, что они скрывали свои лица, что запрещено законом.

Вторая колонна участников протеста находится на Площади 18 июня 1940 года, ее возглавляет Софи Тисье – экс-участница театральной труппы. Здесь люди выступают за мирные формы протеста, поэтому не допускают погромов. Они требуют расширения демократии в стране.

Кроме Парижа, крупная манифестация, несмотря на запрет властей, также проходит в Руане на западе страны.

Протесты "желтых жилетов", как ранее писал сайт kp.ru, нанесли Франции ущерб на почти 200 млн долларов.

Французские "желтые жилеты". Чем вызваны протесты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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