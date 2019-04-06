Захарова ответила на угрозы Климкина о компенсациях за «века оккупации»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-06T17:26:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, пригрозившему разорением России, если Киев потребует компенсацию за "века оккупации".

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", - иронично отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Климкин заявил о компенсациях, которые Украина якобы может потребовать с России в ответ на предложение депутатов Госдумы оценить ущерб Крыму за время его нахождения в составе украинского государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ранее призвал главу МИД Украины помнить все то добро, которое сделала Москва для Киева.

Отметим, что ранее на Украине кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко сдали кровь на токсикологический анализ в преддверии дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU