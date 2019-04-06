Ассанж потребовал от Швеции около миллиона долларов за судебные издержки
Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства больше 9 миллионов крон (около 900 тысяч евро или 1 млн долларов) как компенсацию судебных расходов.
"Джулиан Ассанж полагает, что он имеет право на полную компенсацию своих судебных издержек в соответствии с действующим законодательством", - заявил шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон, передает телеканал SVT.
Напомним, Джулиан Ассанж прославился после публикации секретных данных о военных операциях США в Афганистане и Ираке.
В 2010 году Ассанжем заинтересовались власти США, он прибыл в Швецию, где его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Он был объявлен в международный розыск, а затем задержан в Лондоне. После того, как его отпустили под залог, он попросил убежища в посольстве Эквадора в британской столице. В дипведомстве Ассанж проживает с 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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