Ассанж потребовал от Швеции около миллиона долларов за судебные издержки

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-06T18:01:51+03:00

Основатель Wikileaks считает, что он имеет право на полную компенсацию своих судебных издержек в соответствии с действующим законодательством

Изменить размер текста: A A

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства больше 9 миллионов крон (около 900 тысяч евро или 1 млн долларов) как компенсацию судебных расходов.

"Джулиан Ассанж полагает, что он имеет право на полную компенсацию своих судебных издержек в соответствии с действующим законодательством", - заявил шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон, передает телеканал SVT.

Напомним, Джулиан Ассанж прославился после публикации секретных данных о военных операциях США в Афганистане и Ираке.

В 2010 году Ассанжем заинтересовались власти США, он прибыл в Швецию, где его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Он был объявлен в международный розыск, а затем задержан в Лондоне. После того, как его отпустили под залог, он попросил убежища в посольстве Эквадора в британской столице. В дипведомстве Ассанж проживает с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU