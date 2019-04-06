Владимира Кличко насмешила сдача анализов Порошенко и Зеленского

СЕГОДНЯ 21:11 2019-04-06T21:17:21+03:00

Экс-чемпион мира по боксу призвал кандидатов в президенты Украины не обманывать украинцев [видео]

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Бывший чемпион мира по боксу, брат мэра Киева Владимир Кличко посчитал смешными инциденты со сдачей крови кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Напомним, накануне Кличко призывал действующего президента и победителя первого тура выборов сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

"Ваша недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый", - сказал Кличко в своем видеобращении, опубликованном в Facebook.

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко.

Он также призвал не обманывать граждан страны, так как, по его словам, для получения результатов анализов необходимы как минимум 48 часов.

Кличко также предложил взять на себя все расходы на профессиональные, "а не кустарные" анализы.

Напомним, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе и предложил сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что в президенты Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU