Галицкиий пояснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

СЕГОДНЯ 02:35 2019-04-07T02:40:09+03:00

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Руководство ФК "Краснодар" обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, участником которого стал полузащитник Павел Мамаев. Такое заявление сделал президент футбольного клуба Сергей Галицкий, комментируя решение о разрыве контракта со спортсменом.

По его словам, публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

"У нас 11 тысяч воспитанников. Они должны знать, что с тех из них, кто станет футболистом, не будут спрашивать так, как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков… Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека...

Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь", - сказал Галицкий в интервью, размещенном на канале "Русские норм!" на YouTube.

Он также отметил, что не желает никому оказаться в тюрьме и не желает зла Мамаеву, и хотел бы для футболиста , чтобы судебное разбирательство закончилось побыстрее. Но при этом подчеркнул, что футбольный клуб будет всегда жестко реагировать на такое поведение.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 апреля 2019 года Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Мамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину. Футболисты были арестованы в октябре прошлого года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в «Бутырке». Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691915" frameborder="0"></iframe> Как живет Мамаев в Бутырской тюрьме.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU