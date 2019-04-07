В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП с участием "скорой помощи"

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-07T08:48:56+03:00

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В подмосковном городе Подольск в ночь на воскресенье, 7 апреля, легковой автомобиль на большой скорости врезался в машину “скорой помощи”. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы отметили, что водитель машины “Nissan Teana” не пропустил “скорую” на перекрёстке и допустил столкновение, после чего легковой автомобиль загорелся.

- Там передние колёса, переднюю ось просто оторвало, металл раскорежен, - подчеркнул очевидец.

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает "360".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 4 апреля, в страшном ДТП с микроавтобусом под Москвой погибли супруги из Тульской области. Их семилетняя внучка в тяжелом состоянии. Страшная авария, которая произошла на трассе М4 Дон рано утром 4 апреля унесла жизни шести человек. Скорее всего, погибший водитель Григорий Горячев уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU