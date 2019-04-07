2019-04-07T09:55:06+03:00
В мире

В Белграде митингующие забросали полицию яйцами

Накануне в столице Сербии прошла очередная антиправительственная акция протеста
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Белграде митингующие забросали полицию яйцамиВ Белграде митингующие забросали полицию яйцамиФото: REUTERS
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Вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович рассказал, что участники антиправительственных акций в Белграде в субботу, 6 апреля, забросали полицейских яйцами.

- Скандальным является поведение лидеров "Союза за Сербию" и их последователей, которые бросали яйцами в сотрудников полиции перед зданием правительства, - осудил поведение манифестантов Стефанович в своем Twitter.

Напомним, ранее в субботу, 6 апреля, в Белграде прошла 18-я антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию". Протесты проходят в Белграде и нескольких городов Сербии с начала декабря прошлого года. Но 16 марта протесты приняли более радикальный характер. Тогда в ходе шествия несколько десятков человек ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 марта текущего года несколько тысяч человек провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», таким образом требуя отставки президента Сербии Александра Вучича. В митинг полиция не вмешивалась, но следом часть манифестантов закидала яйцами и заблокировала вход в здание телерадиокомпании RTS. Лидеры оппозиции вместе с парой сотен сочувствующих проникли внутрь и требовали предоставить им эфир из-за якобы неправильного освещения политической ситуации в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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