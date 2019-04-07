СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-07T10:58:28+03:00

Мэй заявила, что Brexit может "ускользнуть из рук" Фото: REUTERS

Британский премьер отметила, что настало время жесткого выбора: либо выход Великобритании со сделкой, либо вообще не выходить из Евросоюза

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Британский премьер-министр Тереза Мэй отметила, что существует риск того, что Brexit может «ускользнуть из рук».

При этом она заявила, что нужно принять решение: либо Великобритания выходит из Европейского союза со сделкой, либо не выходит вообще. Об этом Мэй рассказала на очередной встрече с депутатами, призвав их поддержать сделку.

- Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит выход Великобритании из ЕС без сделки, у нас теперь остается жесткий выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не выходить, - подчеркнула Мэй.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU