2019-04-07T11:57:12+03:00
Происшествия

В Москве из-за пожара на подземной парковке эвакуировали более 400 человек

Одного пострадавшего экстренно госпитализировали [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве из-за пожара на подземной парковке эвакуировали более 400 человекВ Москве из-за пожара на подземной парковке эвакуировали более 400 человекФото: Архив "КП"
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Из жилых домов на севере Москвы из-за пожара на подземной парковке эвакуировали свыше 400 человек. Известно, что одного человека, пострадавшего во время инцидента, госпитализировали в институт Склифосовского.

Многоэтажку в Москве эвакуировали из-за пожара на подземной парковке.

- Пожар в САО ликвидирован, к сожалению пострадал 1 человек. Из жилых домов было выведено около 400 человек для безопасности, - сообщили в аккаунте в Twitter МЧС России.

Напомним, несколько машин загорелись в воскресенье днем в подземном паркинге в многоэтажном жилом доме на Ленинградском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 500 "квадратов".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 6 апреля в Москве пожар произошел на мармеладной фабрике. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. При этом обошлось без пострадавших. Что касается причин инцидента, то, предположительно, виной всему стало короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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