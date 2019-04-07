2019-04-07T12:54:52+03:00
В мире

Елизавета II планирует пригласить Трампа в Великобританию

По некоторым данным, поездка президента США в Соединенное Королевство будет приурочена к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года
Александр ДЖУМАЕВ
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По некоторым данным, поездка Трампа в Соединенное Королевство будет приурочена к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 годаПо некоторым данным, поездка Трампа в Соединенное Королевство будет приурочена к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 годаФото: REUTERS
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Королева Великобритании Елизавета II планирует пригласить президента США Дональда Трампа совершить официальный визит в Соединенное Королевство в июне. Об этом сообщает газета Sunday Times.

По данным издания, в настоящий момент между представителями Белого дома и правительства Великобритании ведутся переговоры, касающиеся сроков визита Трампа. По некоторым данным, он будет приурочен к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. На это же время запланировано участие Трампа в памятных мероприятиях во Франции.

В материале Sunday Times отмечается, что в марте этого года состоялась встреча Елизаветы II с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном. О визите Трампа в США будет объявлено в ближайшее время, отмечает газета.

В июле 2018 года сайт kp.ru сообщал об официальном визите Дональда Трампа в Великобританию. Тогда президент США встретился с Елизаветой II и премьер-министром королевства Терезой Мэй, а также посетил учения с участием британских и американских военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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