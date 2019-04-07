Елизавета II планирует пригласить Трампа в Великобританию
Королева Великобритании Елизавета II планирует пригласить президента США Дональда Трампа совершить официальный визит в Соединенное Королевство в июне. Об этом сообщает газета Sunday Times.
По данным издания, в настоящий момент между представителями Белого дома и правительства Великобритании ведутся переговоры, касающиеся сроков визита Трампа. По некоторым данным, он будет приурочен к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. На это же время запланировано участие Трампа в памятных мероприятиях во Франции.
В материале Sunday Times отмечается, что в марте этого года состоялась встреча Елизаветы II с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном. О визите Трампа в США будет объявлено в ближайшее время, отмечает газета.
В июле 2018 года сайт kp.ru сообщал об официальном визите Дональда Трампа в Великобританию. Тогда президент США встретился с Елизаветой II и премьер-министром королевства Терезой Мэй, а также посетил учения с участием британских и американских военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU