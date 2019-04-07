СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-07T14:12:13+03:00

В Москве у станции метро "Чистые пруды" разгорелся сильный пожар Фото: скрин с видео

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В Москве в районе станции метро "Чистые пруды" произошел сильный пожар. Известно, что в 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель высокого напряжения.

Задымление в метро Чистые пруды.

Однако тушить пламя ещё никто не начинает, сотрудники метро ждут отключения подачи электричества. Движение поездов полностью остановлено.

- Около 12:50 было обнаружено задымление в тоннеле между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота", после чего прекратилось движение на участке между станциями "Парк культуры" и "Комсомольская", - отметили очевидцы.

В официальном Twitter-аккаунте "Московского метро" отметили, что пассажиров и поездов на данном перегоне нет. На данный момент также не поступало информации о пострадавших. Всех пассажиров оперативно эвакуировали

- Задымление кабелей в тоннеле. Вся энергетика Метрополитена показывает рабочее состояние,возможно, кабели не метро. Пассажиров и поездов на данном перегоне нет, никакой опасности нет. Занимаемся решением данной ситуации, - подчеркнули представители метро.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 7 апреля, в Москве из-за пожара на подземной парковке эвакуировали более 400 человек. Одного пострадавшего экстренно госпитализировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701685" frameborder="0"></iframe> Задымление в московском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU