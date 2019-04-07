В Москве у станции метро "Чистые пруды" разгорелся сильный пожар
В Москве в районе станции метро "Чистые пруды" произошел сильный пожар. Известно, что в 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель высокого напряжения.
Задымление в метро Чистые пруды.
Однако тушить пламя ещё никто не начинает, сотрудники метро ждут отключения подачи электричества. Движение поездов полностью остановлено.
- Около 12:50 было обнаружено задымление в тоннеле между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота", после чего прекратилось движение на участке между станциями "Парк культуры" и "Комсомольская", - отметили очевидцы.
В официальном Twitter-аккаунте "Московского метро" отметили, что пассажиров и поездов на данном перегоне нет. На данный момент также не поступало информации о пострадавших. Всех пассажиров оперативно эвакуировали
- Задымление кабелей в тоннеле. Вся энергетика Метрополитена показывает рабочее состояние,возможно, кабели не метро. Пассажиров и поездов на данном перегоне нет, никакой опасности нет. Занимаемся решением данной ситуации, - подчеркнули представители метро.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 7 апреля, в Москве из-за пожара на подземной парковке эвакуировали более 400 человек. Одного пострадавшего экстренно госпитализировали.
Задымление в московском метро.
ИСТОЧНИК KP.RU