Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей в России
С наступлением теплой погоды в регионах России начался сезон активности клещей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора.
«По данным еженедельного мониторинга в настоящее время обращаемость населения в медицинские организации, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. При этом в пресс-службе добавили, что в настоящий момент случаев инфекционных заболеваний, которые вызваны укусами клещей, не зарегистрировано.
Во всех регионах страны проводится профилактика болезней, переносчиками которых могут быть насекомые. Так, в текущем году на площади более 350 тысяч гектаров намечено проведение акарицидной обработки. Уже более 800 тысяч граждан нашей страны сделали прививки от клещевого энцефалита, еще порядка 3 миллионов россиян планируют привиться.
Ранее сайт kp.ru писал, что в россияне стали жаловаться на укусы клещей.
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ИСТОЧНИК KP.RU