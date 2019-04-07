2019-04-07T18:26:07+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей в России

С начала 2019 года от клещевого энцефалита уже привиты более 800 тысяч россиян
Марина ВЕНЦОВА
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В России начался сезон активности клещейВ России начался сезон активности клещейФото: Мария ЛЕНЦ
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С наступлением теплой погоды в регионах России начался сезон активности клещей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора.

«По данным еженедельного мониторинга в настоящее время обращаемость населения в медицинские организации, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. При этом в пресс-службе добавили, что в настоящий момент случаев инфекционных заболеваний, которые вызваны укусами клещей, не зарегистрировано.

Во всех регионах страны проводится профилактика болезней, переносчиками которых могут быть насекомые. Так, в текущем году на площади более 350 тысяч гектаров намечено проведение акарицидной обработки. Уже более 800 тысяч граждан нашей страны сделали прививки от клещевого энцефалита, еще порядка 3 миллионов россиян планируют привиться.

Ранее сайт kp.ru писал, что в россияне стали жаловаться на укусы клещей.

Вот такая зверушка : Ищи, клещи! Что обязательно нужно сделать в преддверие начала сезона опасных паразитов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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