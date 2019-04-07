2019-04-07T18:56:09+03:00
Политика

В Совфеде ответили Лебединскому, призвавшему Россию «поклониться» Украине

По мнению сенатора Сергея Цекова, всеми забытый певец просто «пытается пропиариться»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации прокомментировали заявление певца Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом Профессор Лебединский, по поводу российско-украинских отношений. Дело в том, что ранее в воскресенье, 7 апреля, музыкант призвал Россию «поклониться в ноги» Украине и выплатить ей некие «компенсации».

Так, сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что певец, живущий последние несколько лет в Майами, таким образом просто «пытается пропиариться на откровенной русофобии». Как заметил политик, таким людям «важно любое упоминание в прессе».

«Лебединский - русофоб, который пытается такими речами напомнить о своем существовании. Его никто уже не помнит, а политикам, общественным деятелям и артистам важно любое упоминание в прессе, как положительное, так и отрицательное», - сказал Цеков в беседе с ФАН.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, о «компенсациях» ранее говорил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В частности, он утверждал, что Киев якобы может потребовать с Москвы эти самые «компенсации» за «века оккупации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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