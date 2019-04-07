Минприроды РФ: Изменение климата в Арктике привело к миграции животных

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-07T19:41:24+03:00

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости анализировать и наблюдать за климатическими изменениями, которые происходят в Арктике. По его словам, эти изменения уже привели к миграции некоторых животных.

«Уже видна миграция определенных видов животных. Лиса стала выше продвигаться, уже появляется за Полярным кругом. Меняется среда обитания леммингов, мышей-полевок, за ними движутся и другие виды», - сказал Кобылкин в интервью «Российской газете».

Помимо этого, глава Минприроды РФ отметил, что в настоящее время существует много региональных программ по сохранению биоразнообразия в Арктическом регионе.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что в марте стартовала полярная экспедиция «Трансарктика-2019», которая также должна помочь изучить климатические изменения в регионе. При этом он уточнил, что запланированные исследования будут касаться в первую очередь изучения потенциала Северного морского пути.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, недавно президента РФ Владимира Путина попросили удлинить инвестиции в Северный морской путь. Как отмечалось, Арктика требует длительных инвестиций, рассчитанных на много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU