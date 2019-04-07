Названа причина госпитализации Аллы Демидовой

СЕГОДНЯ 20:53 2019-04-07T20:53:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, стала известна причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой. Как выяснилось, 82-летняя народная артистка РСФСР попала в больницу из-за повышенного давления. Между тем, как заверила представитель театра «Гоголь-центр», в настоящее время уже «все хорошо».

«С Аллой Сергеевной все хорошо, плановое обследование. Поднялось давление», - сказала пресс-секретарь театрального центра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, информация о госпитализации актрисы появилась ранее в воскресенье. При этом отмечалось, что запланированный на 7 апреля спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой пришлось перенести на 22 июня.

СПРАВКА «КП»

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Ее дебют в кинематографе состоялся в 1957 году. После этого она исполнила в общей сложности более 50 ролей в различных фильмах.

ИСТОЧНИК KP.RU