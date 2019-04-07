В Москве 8 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 21:34 2019-04-07T21:34:30+03:00

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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве.

По прогнозам метеорологов, погода будет потенциально опасна в ближайший понедельник, 8 апреля: в этот день ожидается усиление ветра. Причем предупреждение будет действовать во всем столичном регионе с 9:00 до 21:00 мск, сообщает Гидрометцентр России.

Как уточнили специалисты, в понедельник ветер в мегаполисе будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при этом временами его порыву могут достигать 15 метров в секунду.

Между тем 8 апреля воздух в Москве прогреется до +11 градусов. Однако, как отмечают синоптики, в начале новой недели в городе пройдет небольшой, а местами умеренный, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU