Бывший генсек НАТО пообещал познакомить Зеленского с мировыми лидерами
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пообещал в случае победы Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины помочь лидеру первого тура познакомиться с мировыми лидерами и установить с ними «неформальные контакты».
Об этом экс-глава Североатлантического альянса заявил после встречи кандидата от партии «Слуга народа» с правлением «Ялтинской европейской стратегии» (YES).
«Важно как можно быстрее установить связи новоизбранному президенту с Евросоюзом, неформальные контакты с Брюсселем, Берлином, Парижем и Вашингтоном», - приводит слова Расмуссена украинская «Телевизионная служба новостей» на телеканале «1+1».
Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. В воскресенье, 7 апреля, Центризбирком страны объявил его окончательные итоги: Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,95% принявших участие в голосовании граждан. Второй тур выборов состоится 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU