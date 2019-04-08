Бывший генсек НАТО пообещал познакомить Зеленского с мировыми лидерами

СЕГОДНЯ 05:18 2019-04-08T05:31:25+03:00

По словам Расмуссена, если шоумен победит во втором туре выборов президента Украины, ему очень важно как можно скорее установить связи с ЕС и США

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пообещал в случае победы Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины помочь лидеру первого тура познакомиться с мировыми лидерами и установить с ними «неформальные контакты».

Об этом экс-глава Североатлантического альянса заявил после встречи кандидата от партии «Слуга народа» с правлением «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Важно как можно быстрее установить связи новоизбранному президенту с Евросоюзом, неформальные контакты с Брюсселем, Берлином, Парижем и Вашингтоном», - приводит слова Расмуссена украинская «Телевизионная служба новостей» на телеканале «1+1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. В воскресенье, 7 апреля, Центризбирком страны объявил его окончательные итоги: Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,95% принявших участие в голосовании граждан. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU