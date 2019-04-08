2019-04-08T09:19:18+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел на Тайване из-за дыма в двигателе

В момент инцидента на борту лайнера находились 317 человек, не считая членов экипажа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирамиНа Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Тайваня из-за проблем с двигателем.

Инцидент произошел утром в понедельник, 8 апреля. Лайнер с 317 пассажирами на борту вылетел из Гонконга в Гаосюн в 08:02 по местному времени, однако вскоре пилоты заметили задымление в правом двигателе.

В результате было решено произвести сброс топлива путем круговых маневров над морем, а уже в 08:31 самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Точная причина случившегося пока неизвестна, однако, согласно данным Центрального информационного агентства Тайваня, в двигатель могла попасть птица.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте экстренная посадка понадобилась также самолету Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines. полет был прерван из-за неполадок в работе одного из двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американские сенаторы "устали" от проектов по антироссийским санкциям
Познер рассказал, что способно объединить всех жителей России
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Премьер Новой Зеландии: Отчет комиссии по расследованию терактов в Крайстчерче будет готов к концу года
Минобороны рассекретило документы о боях за Крым во времена ВОВ
В ДТП с автобусом в Малайзии погибли 10 человек, еще 34 пострадали
На побережье Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Экс-глава МВБ США сообщила, что покинет пост 10 апреля
Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы
Названы регионы с самым большим числом жертв ДТП
Погода в Москве на 8 апреля 2019 года: обильный дождь и сильный ветер
Экс-депутат ВР Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России
Больной раком сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Бывший генсек НАТО пообещал познакомить Зеленского с мировыми лидерами
Помпео: США встревожены боевыми действиями в Ливии
Машина «Скорой помощи» сбила пешехода в центре Москвы
Совет ЕС обсудит ситуацию в Ливии, Венесуэле и Афганистане
Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США
В Белом доме заявили, что демократы «никогда» не увидят налоговые декларации Трампа
CBS узнал о скорой отставке главы МВБ США
СМИ сообщили об авиаударе ПНС Ливии по аэродрому близ Триполи
В Костромской области пропали два мальчика семи и восьми лет
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконном «сливе» информации прессе
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Пострадавший в Эймсбери британец не знает, чем и от чего его лечат
Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы