Пассажирский самолет экстренно сел на Тайване из-за дыма в двигателе
Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Тайваня из-за проблем с двигателем.
Инцидент произошел утром в понедельник, 8 апреля. Лайнер с 317 пассажирами на борту вылетел из Гонконга в Гаосюн в 08:02 по местному времени, однако вскоре пилоты заметили задымление в правом двигателе.
В результате было решено произвести сброс топлива путем круговых маневров над морем, а уже в 08:31 самолет благополучно приземлился в аэропорту.
Точная причина случившегося пока неизвестна, однако, согласно данным Центрального информационного агентства Тайваня, в двигатель могла попасть птица.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте экстренная посадка понадобилась также самолету Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines. полет был прерван из-за неполадок в работе одного из двигателей.
ИСТОЧНИК KP.RU