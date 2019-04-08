Пассажирский самолет экстренно сел на Тайване из-за дыма в двигателе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-08T09:19:18+03:00

На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В момент инцидента на борту лайнера находились 317 человек, не считая членов экипажа

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Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Тайваня из-за проблем с двигателем.

Инцидент произошел утром в понедельник, 8 апреля. Лайнер с 317 пассажирами на борту вылетел из Гонконга в Гаосюн в 08:02 по местному времени, однако вскоре пилоты заметили задымление в правом двигателе.

В результате было решено произвести сброс топлива путем круговых маневров над морем, а уже в 08:31 самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Точная причина случившегося пока неизвестна, однако, согласно данным Центрального информационного агентства Тайваня, в двигатель могла попасть птица.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте экстренная посадка понадобилась также самолету Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines. полет был прерван из-за неполадок в работе одного из двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU