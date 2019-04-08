2019-04-08T09:39:13+03:00
Экономика

Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель

Цены на эталонное сырье продолжают бить психологически важные отметки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цена нефти Brent поднялась выше психологически важной отметкиЦена нефти Brent поднялась выше психологически важной отметкиФото: REUTERS
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше психологически важной отметки в 70 доллар за баррель и оказалась на максимальном уровне с начала ноября прошлого года. Только по итогам прошедшей недели котировки увеличились на 4,1%.

Стоить отметить, что повышение затронуло все сырье эталонных марок. Цены продолжают расти даже после значительного увеличения по итогам минувших семи дней.

Так, WTI находится в плюсе уже пятую неделю подряд. Ее стоимость подскочила примерно на 39% за последнее время, а цена на Brent увеличилась на 30,7%. MarketWatch уточняет, что внимание инвесторов все еще приковано к признакам ухудшения ситуации с поставками сырья на мировом рынке.

По мнению же экспертов, рост цен на нефть связан с возможностью заключения торгового соглашения между США и Китаем. Речь идет, в частности, о полной ликвидации двусторонних таможенных пошлин и нетарифных мер, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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