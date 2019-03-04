Познер объяснил бедность россиян низкой производительностью труда

СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-04T08:38:44+03:00

По мнению телеведущего, наша страна отстает от западных государств на четыре десятка лет

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Известный журналист Владимир Познер считает, что Россия отстала от западных стран примерно на 40 лет, а потому уровень бедности наших граждан все еще очень высок.

Так, по его словам, производительность труда в США сейчас в три раза больше, чем в РФ. И даже Турция опережает нашу страну по данному показателю примерно в полтора раза.

"Мы находимся на том уровне, на каком находились страны (Большой - прим. ред.) Семерки в 1980 году – то есть отстали на 40 лет", - написал телеведущий у себя на странице в Instagram.

При этом он подчеркнул, что в данной ситуации дело не в распределении природных ресурсов, которыми богата Россия, а в "системных проблемах".

Сайт kp.ru писал о том, что в период с 2012 по 2017 год количество граждан РФ, живущих за чертой бедности, выросло на 3,9 млн человек. При этом хуже всего ситуация обстоит в Республике Тыва, где многие семьи живут на одни лишь пособия.

Как победить бедность в России.Об этом в прямом эфире Радио Комсомольская правда поспорят предприниматель Дмитрий Потапенко и экономист Никита Исаев [видеотрансляция с 21.05]

ИСТОЧНИК KP.RU