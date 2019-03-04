2019-03-04T08:38:44+03:00
Политика

Познер объяснил бедность россиян низкой производительностью труда

По мнению телеведущего, наша страна отстает от западных государств на четыре десятка лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Журналист Владимир ПознерЖурналист Владимир ПознерФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Известный журналист Владимир Познер считает, что Россия отстала от западных стран примерно на 40 лет, а потому уровень бедности наших граждан все еще очень высок.

Так, по его словам, производительность труда в США сейчас в три раза больше, чем в РФ. И даже Турция опережает нашу страну по данному показателю примерно в полтора раза.

"Мы находимся на том уровне, на каком находились страны (Большой - прим. ред.) Семерки в 1980 году – то есть отстали на 40 лет", - написал телеведущий у себя на странице в Instagram.

При этом он подчеркнул, что в данной ситуации дело не в распределении природных ресурсов, которыми богата Россия, а в "системных проблемах".

Сайт kp.ru писал о том, что в период с 2012 по 2017 год количество граждан РФ, живущих за чертой бедности, выросло на 3,9 млн человек. При этом хуже всего ситуация обстоит в Республике Тыва, где многие семьи живут на одни лишь пособия.

Как победить бедность в России.Об этом в прямом эфире Радио Комсомольская правда поспорят предприниматель Дмитрий Потапенко и экономист Никита Исаев [видеотрансляция с 21.05]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назвал еще одну причину срыва саммита с КНДР – слушания с Коэном в конгрессе
Комплексы обработки избирательных бюллетеней оснастят функцией QR-кодирования
Палестинцы на автомобиле совершили наезд на группу израильских военных
Продавцы алкоголя опасаются массовых приостановок лицензий
В Германии заявили, что китайские ракеты угрожают России
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие блины на Масленицу
Погода в Москве на 4 марта 2019 года: в городе ожидается снег
Болтон предостерег от попыток помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу
В Лондоне сторонник Brexit швырнул яйцо в лидера лейбористов
Премьер Эстонии поздравил Партию реформ с победой на парламентских выборах
Жертвами двух торнадо в Алабаме стали не менее 14 человек
Медведев: США взяли курс на смещение неугодных правительств в Латинской Америке
Госдепартамент объявил, что 4 марта США объединят генконсульство в Иерусалиме с посольством
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная партия
Московских автомобилистов призвали в начале недели пересесть на общественный транспорт
Захарова: Ситуация с Brexit катастрофическая
США с Китаем близки к заключению торговой сделки