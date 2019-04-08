В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-08T14:25:03+03:00

Президент России и Турции примут участие в открытии перекрестного Года культуры Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле, где в понедельник, 8 апреля, пройдут двусторонние переговоры. Лидер республики прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в ряде мероприятий на территории города.

Ожидается, что в ходе беседы политики проведут углубленный обмен мнениями по целому всему спектру актуальных вопросов, включая российско-турецкие отношения, в частности, реализацию совместных стратегических проектов, а также региональные и международными проблемы. По итогам же встречи будет подписан ряд документов в различных областях.

Встреча Путина и Эрдогана в Москве.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделают заявления для прессы и ответят на вопросы журналистов", - сообщается на сайте Кремля.

"КП" писал о том, что уже вечером главы государств примут участие в торжественном открытии перекрестного Года культуры и туризма двух наших стран. Мероприятие пройдет в Большом театре.

ИСТОЧНИК KP.RU