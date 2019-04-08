Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему он не будет присутствовать на похоронах своего друга - режиссера Георгия Данелии, которые пройдут в Москве во вторник, 9 апреля. Как отметил артист, в настоящее время он сам находится в больнице.
«Похороны состоятся завтра... Я не буду присутствовать, я лежу [в больнице]», - сказал Кикабидзе РИА Новости.
Стоит отметить, что ранее актер говорил о том, что регулярно посещает больницу, так как проходит процедуру диализа. «Уже шесть лет как через день ложусь в больницу», - признался тогда артист.
Между тем дружба Вахтанга Кикабидзе и Георгия Данелии длилась почти 45 лет. Грузинский актер снимался в таких знаменитых фильмах режиссера, как «Не горюй» и «Мимино».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался 4 апреля в одной из московских больниц. Похоронят его на Новодевичьем кладбище 9 апреля.
Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия
ИСТОЧНИК KP.RU
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