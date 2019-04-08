2019-04-08T16:27:47+03:00
Звезды

Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии

По словам актера, в настоящее время он находится в больнице [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Грузинский актер Вахтанг КикабидзеГрузинский актер Вахтанг КикабидзеФото: Евгения ГУСЕВА
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Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему он не будет присутствовать на похоронах своего друга - режиссера Георгия Данелии, которые пройдут в Москве во вторник, 9 апреля. Как отметил артист, в настоящее время он сам находится в больнице.

«Похороны состоятся завтра... Я не буду присутствовать, я лежу [в больнице]», - сказал Кикабидзе РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее актер говорил о том, что регулярно посещает больницу, так как проходит процедуру диализа. «Уже шесть лет как через день ложусь в больницу», - признался тогда артист.

Между тем дружба Вахтанга Кикабидзе и Георгия Данелии длилась почти 45 лет. Грузинский актер снимался в таких знаменитых фильмах режиссера, как «Не горюй» и «Мимино».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался 4 апреля в одной из московских больниц. Похоронят его на Новодевичьем кладбище 9 апреля.

Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

ИСТОЧНИК KP.RU

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