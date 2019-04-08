Путин назвал приоритетной поставку в Турцию систем С-400 «Триумф»

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-08T17:09:14+03:00

Президент РФ указал и на другие перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 8 апреля, на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимость и дальше укреплять связи в военно-технической сфере. При этом он назвал завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 приоритетной задачей для Москвы и Анкары.

«Серьезные задачи по укреплению нашего сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о реализации контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400 "Триумф"», - сказал глава нашего государства.

При этом Путин обратил внимание на то, что есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками современной российской продукции военного назначения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник в Кремле состоялась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как ожидается, по итогам визита турецкого лидера в Москву будет подписан ряд важных двусторонних документов.

Встреча Путина и Эрдогана в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU