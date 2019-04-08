В Москве школьница узнала о беременности во время родов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-08T17:39:03+03:00

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Удивительная история произошла в Москве в ночь на понедельник, 8 апреля. Как стало известно, 14-летняя школьница родила ребенка прямо у себя дома, причем о своей беременности ученица восьмого класса узнала непосредственно в момент появления на свет ее дочери.

Стоит отметить, что восьмиклассница была в таком шоке, что даже хотела спрятать младенца под диван, чтобы ее собственный отец ничего не узнал о случившемся. Кстати, глава семейства все это времени спокойно спал в соседней комнате и даже не поверил, когда ему объявили о том, что его младшая дочь родила ему внучку.

В итоге школьницу с младенцем отвезли в роддом, а ее родителей - в отделение полиции, где им пришлось объяснять, как такое могло случиться. Оказалось, что ни отец, ни мать, ни старшая 22-летняя сестра до прошлой ночи даже не догадывались о беременности: они не замечали изменений ни в поведении, ни в фигуре школьницы, сообщает сайт mk.ru.

Однако базовые знания математики, помогли выяснить, что интимный контакт случился летом прошлого года, когда восьмиклассница проводила каникулы на даче. Между тем как такового молодого человека у девушки не было.

Примечательно и то, что в конце марта школьница лежала в больнице после того, как поскользнулась, упала и ударилась головой. И тогда ни один врач не заподозрил беременность.

Более того, у подростка наблюдались критические дни: это довольно редкая ситуация, когда месячные циклы сохраняются во время вынашивания ребенка.

Между тем бабушка новорожденной уже согласилась взять ее под свою опеку. При этом она собирается всем рассказать, что это она тайно родила третьего ребенка.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в мире. К примеру, как писал сайт kp.ru, в марте прошлого года появилась информация о том, что в Австралии женщина узнала о беременности за 15 минут до родов: 27-летняя Джейд Лоуренс думала, что у нее аппендицит.

ИСТОЧНИК KP.RU