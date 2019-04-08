Эрдоган надеется на скорейший переход к расчету в нацвалютах с Россией

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-08T18:48:30+03:00

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Анкара надеется на скорейший переход к расчету в национальных валютах во взаимной торговле с Москвой. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным и представителями российских и турецких деловых кругов.

Эрдоган также пообещал дать все необходимые послабления для российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, а также облегчить торговые связи с Россией.

«Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы их рассматриваем в качестве своих собственных. Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями», - сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что работа над переходом на расчет в нацвалюте между Россией и Турцией начались еще в конце 2016 года. Тогда Эрдоган объяснил необходимость такой мерой тем, что Анкарой пытаются манипулировать с помощью курса валют.

Напомним, что Президент России принял своего турецкого коллегу в Кремле, где в понедельник, 8 апреля. Лидер республики прибыл в Москву с рабочим визитом. Ранее на Путин и Эрдоган условились ускорить поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU