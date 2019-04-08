2019-04-08T21:03:49+03:00
Политика

Путин отказался считать «благостными» переговоры с Эрдоганом

В частности, по словам президент РФ, Анкара и Москва продолжают спорить о ценах на газ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в понедельник, 8 апреля, в Москве. В частности, он заверил, что переговоры прошли в конструктивном ключе, но не были «благостными».

«Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях - это не так», - сказал глава нашего государства.

Как заметил Путин, без споров не обошлось. В частности, Анкара и Москва продолжают спорить о порядке формирования цен на газ. По словам российского лидера, Турция настаивает на определенной цене, хотя стоимость голубого топлива определяет рынок, а не «Газпром».

«Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения. Но они все равно будут находиться, эти решения», - сказал президент.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в Кремле состоялись российско-турецкие переговоры. В частности, стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, поставки российских зенитно-ракетных систем С-400, а также ситуацию в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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