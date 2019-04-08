Иран официально признал вооруженные силы США террористической группировкой
В понедельник, 8 апреля, появилась информация о том, что Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в список террористических группировок. При этом сами Соединенные Штаты объявлены «государством, которое поддерживает терроризм».
Таким образом Тегеран ответил на внесение Вашингтоном иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций. «Совбез Ирана резко осуждает незаконное и опасное решение режима США внести КСИР в список "иностранных террористических организаций"», - цитирует заявление ВСНБ государственная телерадиокомпания исламской республики.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник США внесли элитные части вооруженных сил Ирана в список иностранных террористических организаций. Американский президент Дональд Трамп назвал это решение частью давления на Тегеран.
ИСТОЧНИК KP.RU