Иран официально признал вооруженные силы США террористической группировкой

СЕГОДНЯ 21:41 2019-04-08T21:41:06+03:00

Так Тегеран ответил на решение Вашингтона внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций

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В понедельник, 8 апреля, появилась информация о том, что Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в список террористических группировок. При этом сами Соединенные Штаты объявлены «государством, которое поддерживает терроризм».

Таким образом Тегеран ответил на внесение Вашингтоном иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций. «Совбез Ирана резко осуждает незаконное и опасное решение режима США внести КСИР в список "иностранных террористических организаций"», - цитирует заявление ВСНБ государственная телерадиокомпания исламской республики.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник США внесли элитные части вооруженных сил Ирана в список иностранных террористических организаций. Американский президент Дональд Трамп назвал это решение частью давления на Тегеран.

ИСТОЧНИК KP.RU