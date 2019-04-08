США решили внести элитные части ВС Ирана в список террористических организаций

СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-08T17:59:13+03:00

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Соединённые Штаты приняли решение внести элитные части вооруженных сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Соответствующие заявление сделал президент США Дональд Трамп в понедельник, 8 апреля.

Таким образом Вашингтон впервые признает террористической организацией официальный орган иностранного государства.

По словам Трампа, этот шаг «признает реальность» того, что Иран является государством, которое спонсирует сторонников терроризма, а его гвардия является активным участником террористических организаций.

Как передает AP NEWS, американский президент назвал решение о внесение в список террористических организаций частью давления на Тегеран. Чиновники администрации также заявили, что этот шаг еще больше изолирует Иран.

Напомним, что информация о намерение Вашингтона внести элитные части ВС Ирана в список террористических организаций поступила в субботу 6 апреля. Газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Соединённых Штатов может 8 апреля принять такое решение.

Ранее сайт kp.ru писал, что 24 января этого года санкционный список США пополнили формирования «Фатимиюн» и «Зайнабиюн», связанные, по мнению Вашингтона, с КСИР. До этого в черный список уже попали 20 иранских компаний и банков.

ИСТОЧНИК KP.RU