Жена Норкина рассказала, когда телеведущий сможет вернуться в эфир
Жена Андрея Норкина Юлия в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала о состоянии здоровья телеведущего и когда ее супруг сможет снова появиться на наших экранах в программе «Место встречи».
«Полегче стало, получше. Я думаю, что недельки через две не раньше, врачи не разрешают», - ответила женщина на вопрос одного из радиослушателей.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на минувшей неделе, 3 апреля, во время прямого эфира передачи «Место встречи» на канале НТВ неожиданно сменился ведущий. Журналист Андрей Норкин покинул студию после дискуссии с гостем программы Сергеем Лоико о ситуации на Украине. Когда закончился очередной рекламный блок, в кадре появился Александр Гурнов, который и продолжил вести «Место встречи».
Позже выяснилось, что Норкину стало нехорошо, и теперь он находится под наблюдением врачей. Мы желаем своему коллеге, который на Радио «Комсомольская правда» ведет программу «Простыми словами», скорейшего выздоровления.
Юлия Норкина рассказала о состоянии мужа.
ИСТОЧНИК KP.RU