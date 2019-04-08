Жена Норкина рассказала, когда телеведущий сможет вернуться в эфир

8 Апр 23:25 2019-04-08T23:25:33+03:00

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Жена Андрея Норкина Юлия в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала о состоянии здоровья телеведущего и когда ее супруг сможет снова появиться на наших экранах в программе «Место встречи».

«Полегче стало, получше. Я думаю, что недельки через две не раньше, врачи не разрешают», - ответила женщина на вопрос одного из радиослушателей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на минувшей неделе, 3 апреля, во время прямого эфира передачи «Место встречи» на канале НТВ неожиданно сменился ведущий. Журналист Андрей Норкин покинул студию после дискуссии с гостем программы Сергеем Лоико о ситуации на Украине. Когда закончился очередной рекламный блок, в кадре появился Александр Гурнов, который и продолжил вести «Место встречи».

Позже выяснилось, что Норкину стало нехорошо, и теперь он находится под наблюдением врачей. Мы желаем своему коллеге, который на Радио «Комсомольская правда» ведет программу «Простыми словами», скорейшего выздоровления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701094" frameborder="0"></iframe> Юлия Норкина рассказала о состоянии мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU