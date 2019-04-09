Гройсман: Украина «зажата долгом»

СЕГОДНЯ 00:39 2019-04-09T00:53:48+03:00

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Премьер Украины Владимир Гройсман на заседании стратегического комитета кабинета министров сообщил, что с 2008 по 2013 год госдолг страны «неадекватно» вырос, и теперь Незалежная «зажата долгом».

«Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и более высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться», - приводит его слова сайт украинского правительства.

Гройсман добавил, что на погашение внешних займов уйдет треть бюджета страны. При этом в кабмине уверяют, что объём государственного долга Украины с 2016 года «стабильно снижается», и на сегодняшний его сумма достигла «безопасной границы».

В нынешнем году Незалежная по внешним долгам должна выплатить 15,7 миллиарда долларов.

К слову, как писал сайт kp.ru, еще при предшественнике Гройсмана, Арсении Яценюке, в стране был принят закон о моратории на выплаты по внешним обязательствам.

ИСТОЧНИК KP.RU