2019-04-09T01:17:26+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко объявил себя русскоязычным

Действующий президент Украины пообещал «не посягать» на право жителей востока страны говорить по-русски
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Пётр ПорошенкоПрезидент Украины Пётр ПорошенкоФото: REUTERS
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Гражданам Украины должно быть комфортно жить в своей стране, и они имеют право общаться в быту на том языке, на котором им удобнее, заявил пока еще действующий президент Незалежной Пётр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке», - сказал он.

«Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», - добавил Порошенко.

При этом он посоветовал согражданам выучить украинский язык, отметив, что тогда у них «всё будет хорошо». А также похвастался, что сам владеет несколькими иностранными языками.

Порошенко подчеркнул, что «это абсолютно нормально для европейской страны» – «не бороться за право не знать язык». Он добавил, что «как гарант конституционных прав» точно знает, как защитить право украинца «общаться в быту на комфортном ему языке».

Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально накануне экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных граждан страны нужно лишить возможности работать и получать образование.

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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