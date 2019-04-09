Порошенко объявил себя русскоязычным

СЕГОДНЯ 01:06 2019-04-09T01:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Гражданам Украины должно быть комфортно жить в своей стране, и они имеют право общаться в быту на том языке, на котором им удобнее, заявил пока еще действующий президент Незалежной Пётр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке», - сказал он.

«Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», - добавил Порошенко.

При этом он посоветовал согражданам выучить украинский язык, отметив, что тогда у них «всё будет хорошо». А также похвастался, что сам владеет несколькими иностранными языками.

Порошенко подчеркнул, что «это абсолютно нормально для европейской страны» – «не бороться за право не знать язык». Он добавил, что «как гарант конституционных прав» точно знает, как защитить право украинца «общаться в быту на комфортном ему языке».

Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально накануне экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных граждан страны нужно лишить возможности работать и получать образование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU