Более 50 человек погибли во время столкновений в Триполи
Столкновения между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), которое признано международным сообществом, привели к гибели более 50 человек.
Среди погибших, как сообщает агентство Associated Press, числятся также гражданские лица.
Атака истребителя МиГ-21 на аэропорт Триполи.
В Минздраве ПНС ранее информировали о том, что в результате столкновений в Ливии погибли 32 человека, 50 получили ранения, передает Agence France-Presse.
Командующий ЛНА Халиф Хафтар 4 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, объявил о начале наступления на ливийскую столицу. В нескольких районах в пригороде Триполи, а также на территории международного аэропорта продолжаются столкновения.
В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: помимо признанного международным сообществом ПНС, на востоке страны действует избранный парламент и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Хафтар.
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ИСТОЧНИК KP.RU