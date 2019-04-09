2019-04-09T09:14:43+03:00
В мире

Более 50 человек погибли во время столкновений в Триполи

В Минздраве ранее сообщалось о 32 погибших
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Xисло погибших в ходе столкновений в Ливии возросло до 51Xисло погибших в ходе столкновений в Ливии возросло до 51Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Столкновения между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), которое признано международным сообществом, привели к гибели более 50 человек.

Среди погибших, как сообщает агентство Associated Press, числятся также гражданские лица.

Атака истребителя МиГ-21 на аэропорт Триполи.

В Минздраве ПНС ранее информировали о том, что в результате столкновений в Ливии погибли 32 человека, 50 получили ранения, передает Agence France-Presse.

Командующий ЛНА Халиф Хафтар 4 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, объявил о начале наступления на ливийскую столицу. В нескольких районах в пригороде Триполи, а также на территории международного аэропорта продолжаются столкновения.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: помимо признанного международным сообществом ПНС, на востоке страны действует избранный парламент и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Хафтар.

Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У задержанной в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» китаянки нашли устройство для поиска скрытых камер
В Росгвардии решают жилищную проблему ветеранов ОМОН, обратившихся к Путину
Климкина возмутило заявление Ягланда о ситуации с членством России в Совете Европы
Генпрокурор: на предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 млрд рублей
Погода в Москве на 9 апреля 2019 года ожидается теплая и дождливая
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Генпрокурор Колумбии рассказал, что президента страны собираются убить
Еще один демократ объявил о намерении баллотироваться в президенты США
США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕС
США хотят создать коалицию для исследования Луны
Япония еще на два года продлила санкции против КНДР
Британская Палата общин одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Аэропорт Триполи возобновил работу после атаки ЛНА
Помпео предостерег Иран от нападения на военных США на Ближнем Востоке
В Вашингтоне задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих
Порошенко объявил себя русскоязычным
Гройсман: Украина «зажата долгом»
Белый дом назвал имя нового главы Секретной службы США
Золотовалютные резервы России побили рекорд за последние пять лет
Жена Норкина рассказала, когда телеведущий сможет вернуться в эфир
Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России