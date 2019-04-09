Более 50 человек погибли во время столкновений в Триполи

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-09T09:14:43+03:00

Xисло погибших в ходе столкновений в Ливии возросло до 51 Фото: REUTERS

В Минздраве ранее сообщалось о 32 погибших

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Столкновения между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), которое признано международным сообществом, привели к гибели более 50 человек.

Среди погибших, как сообщает агентство Associated Press, числятся также гражданские лица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701995" frameborder="0"></iframe> Атака истребителя МиГ-21 на аэропорт Триполи.

В Минздраве ПНС ранее информировали о том, что в результате столкновений в Ливии погибли 32 человека, 50 получили ранения, передает Agence France-Presse.

Командующий ЛНА Халиф Хафтар 4 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, объявил о начале наступления на ливийскую столицу. В нескольких районах в пригороде Триполи, а также на территории международного аэропорта продолжаются столкновения.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: помимо признанного международным сообществом ПНС, на востоке страны действует избранный парламент и временное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Хафтар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU