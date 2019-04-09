Аэропорт Триполи возобновил работу после атаки ЛНА

СЕГОДНЯ 02:58 2019-04-09T03:29:55+03:00

Опустевший после авиаудара аэропорт Митига в Триполи Фото: REUTERS

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Аэропорт Митига в Триполи частично возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани на своей странице в Facebook, авиасообщение восстановлено «до дальнейших указаний» Управления гражданской авиации Ливии.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории единственного действующего аэропорта в ливийской столице разорвалось несколько снарядов, из-за чего пришлось спешно эвакуировать всех пассажиров и отменить все авиарейсы.

Сайт kp.ru писал о наступлении возглавляемых Хафтаром сил на ливийскую столицу, бои ведутся в нескольких районах города и на территории международного аэропорта Триполи, погибли как минимум семь человек, еще 55 получили ранения..

В понедельник, 8 апреля, подразделения ЛНА начали покидать воздушную гавань, а контроль над стратегическим объектом заняли группировки, лояльные Правительству национального согласия (ПНВ) Фаиза Сараджа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU