Экс-губернатора Сахалина Хорошавина за взятки отправили в колонию на 13 лет

9 Февр. 2018 2018-02-09T11:00:50+03:00

Лидер преступной группы, у которого изъяли коллекцию часов, драгоценностей, квартиры, деньги, машины и бриллиантовую ручку, так и не признал свою вину

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Судья Южно-Сахалинского суда Елена Поликина 9 февраля огласила приговор по делу бывшего главы региона Александра Хорошавина. 58-летний экс-губернатор признан судом виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем, и приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. В срок заключения обвиняемому зачтено время, которое он провел под арестом (с 4 марта 2015 года).

Кроме того, его лишили государственных наград и права занимать государственные должности. Именно такого приговора для него в суде добивалось обвинение.

РУЧКА ЗА МИЛЛИОН

Дело возбудили 3 марта 2015 года. В этот день сотрудники ФСБ России провели первый обыск в кабинете и доме Хорошавина. У губернатора нашли 1 млрд рублей наличными в разных валютах, 800 ювелирных изделий, пишущую ручку стоимостью 36 млн рублей. Уже потом выяснится, что чек на 36 млн рублей был не на ручку, а на часы, которые Хорошавин оплатил почти перед самым арестом. А вот сама бриллиантовая ручка стоила 1,5 миллиона рублей.

По месту жительства губернатора было изъято более 700 миллионов рублей в различной валютеФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Бывший губернатор очень любил часы. Следователи изъяли у него целую коллекцию: 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие оценили в 700 тысяч долларов.

Увлечения Хорошавина оценили в Кремле. 25 марта 2015 года президент России Владимир Путин отстранил главу Сахалинской области от должности "в связи с утратой доверия".

ПОГОРЕЛ НА ОТКАТАХ

Уголовное дело в отношении Хорошавина было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. Главу островного региона заподозрили в получении $5,6 млн в виде отката при заключении контрактов на строительство 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 по федеральной целевой программе.

По версии следователей, в 2011 году Хорошавин через своего помощника Андрея Икрамова потребовал от руководства ООО "Сахалинская компания "Энергострой" платить ему 6% от сумм, которые будет получать эта компания по ежемесячным актам выполненных работ на строительстве энергоблока. Именно глава "Энергостроя" Николай Кран дал показания против Икрамова, а цепочка вывела следствие на губернатора.

Часы, в большинстве своём, золотыеФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Согласно материалам дела, взятки Хорошавину тогда поступали практически за любое его решение: за покровительство по службе, оказание мер государственной поддержки, за выдачу разрешения на вылов рыбы, за получение субсидии на строительство ферм, дорог и кадетской школы. Перечисленные деньги он переводил на счета компаний в офшорах, или покупал валюту.

ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА

Глава "Энергостроя" до суда не дожил (грозило лишение свободы на срок свыше трех лет). 54-летний Николай Кран был помещен под домашний арест, как обвиняемый в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. 11 декабря 2015 года стало известно о том, что он скончался в больнице в Москве. По данным СК, у Крана обострилось тяжелое и неизлечимое заболевание.

Следом Хорошавину было предъявлено обвинение по второму делу — о взятке 15 млн рублей. Подобных эпизодов было намного больше, так как речь шла о преступной группе: в суде доказано девять эпизодов получения взятки и один — легализации полученных незаконным путем денежных средств.

Элитная ручка за полтора миллиона рублейФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Согласно показаниям свидетелей по делу, Хорошавин сколотил организованную преступную группу. В нее входил его заместитель Сергей Карепкин, помощник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Сахалинской области Николай Борисов. С 2009 по 2015 год эта ОПГ незаконно успела получить от восьми предпринимателей взятки на общую сумму 522 млн рублей.

КОНФИСКАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Супруга бывшего губернатора Ирина Хорошавина подала на развод. Но от конфискации наворованного это не спасло - имущество семьи чиновника не было задекларировано по закону. Генпрокуратура нашла несоответствие доходов и расходов самого бывшего главы региона, а также его супруги и сына.

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина за взятки отправили в колонию на 13 лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск прокурора об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Конфискатом стали четыре московских квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машиномест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в том числе Mercedes-Benz стоимостью 11 млн рублей, два Bentley общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два Lexus, общей стоимостью 12 млн рублей. В доход государства были обращены жилой дом в Подмосковье, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия, коллекция часов и ручек Хорошавина.

Кстати, фемида оказалась благосклонна к близким Хорошавина. Арест не накладывался на квартиру, находящуюся в собственности сына бывшего губернатора, расположенную в городе Южно-Сахалинске, в которой Хорошавин зарегистрирован. Экс-губернатор не останется без угла в 2031 году.

СРОКИ ПОДЕЛЬНИКАМ

Согласно решению суда экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей. С учетом нахождения под домашним арестом он должен будет выплатить государству 2,5 млн рублей. Экс-помощник Хорошавина Андрей Икрамов получил 9,5 года колонии строгого режима и штраф - 176 млн рублей.

Все фигуранты этого дела обвинялись по десяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч.ч. 5, 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ ("Получение взятки", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления").

Они получили более мягкие наказания, так как оказывали содействие следствию.

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