Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-09T11:21:23+03:00

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу во вторник заявил, что досрочные выборы главы государства «абсолютно необходимы», и они состоятся 9 июня текущего года.

«В соответствии с конституцией страны, я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года", - приводит ТАСС его слова. При этом Токаев подчеркнул, что крайне важно, чтобы они были "честными, открытыми, справедливыми".

Главной целью досрочных выборов, по мнению действующего главы Республики, является "необходимость снять любую неопределенность" в истории развития страны, "подтвердить стабильность и преемственность политики", которую проводил первый президент Казахстана Нурсултана Назарбаева.

19 марта первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти почти 30 лет, сложил свои полномочия. На следующий день, как писал сайт kp.ru, присягу президента страны принял Касым-Жомарт Токаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU