2019-03-24T17:40:27+03:00
Политика

Президент Казахстана Токаев присутствует на матче национальной сборной с Россией

На стадионе "Астана-арена", где проходит матч, усилены меры безопасности
Марина ВЕНЦОВА
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Касым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на матче национальных сборных России и Казахстана, который проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Токаев был замечен на стадионе "Астана-арена" в столице Казахстана. В настоящее время идет первый тайм игры. Счет 1:0 в пользу сборной РФ.

Ранее сайт kp.ru писал, что 19 марта первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти почти 30 лет, сложил свои полномочия. На следующий день присягу президента страны принял Касым-Жомарт Токаев, который будет занимать этот пост вплоть до проведения следующих президентских выборов, которые запланированы на 2020 год.

В минувший четверг пресс-секретаря президента РФ Дмитриq Песков сообщил, что глава нашего государства Владимир Путин пообщался по телефону с Назарбаевым и новым казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Как выяснилось, в ходе этих разговоров Путин отметил, что Россия рассчитывает на то, что Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.

В Кремле также выразили надежду, что переходный период в Казахстане после отставки президента Нурсултана Назарбаева пройдет спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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