2019-04-09T12:34:24+03:00
В мире

Дочь Назарбаева не будет баллотироваться на президентских выборах Казахстана

Нового главу государства граждане республики будут избирать 9 июня текущего года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева Фото: Егор Алеев/ТАСССпикер сената Казахстана Дарига Назарбаева Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева не собирается баллотироваться на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 9 июня текущего года. Об этом сообщила помощник Назарбаевой Сауле Мустафаева во вторник, 9 апреля.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — сказала Мустафаева казахстанскому информационному агентству Tengrinews.

Ранее временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу во вторник, 9 апреля, сообщил о том, что досрочные выборы главы республики «абсолютно необходимы» и должны быть проведены 9 июня 2019 года. Главной целью досрочных выборов он назвал «необходимость снять любую неопределенность» в истории развития страны, а также «подтвердить стабильность и преемственность политики» первого президента государства Нурсултана Назарбаева.

Напоним, 19 марта Назарбаев, руководивший Казахстаном в течение 30 лет, подал в отставку. Свои полномочия до следующих президентских выборов он передал спикеру сената парламента республики Касым-Жомар Токаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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