Кокорин и Мамаев с личными вещами доставлены в суд Москвы
Пресненский суд Москвы 9 апреля проведет слушания уголовного дела о двух драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других обвиняемых.
В настоящее время они доставлены в здание суда. Об этом передает корреспондент kp.ru из зала заседания.
Судья в ходе слушания во вторник должна огласить обвинительное заключение, после которого обвиняемые Кокорин и Мамаев, а также их защита выскажут свое отношение в нему.
Пресненский суд Москвы 3 апреля 2019 года продлил до 25 сентября срок содержания под стражей полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину.
В Москве начинается суд по делу Кокорина и Мамаева.Футболисты вангуют, кто станет чемпионом РоссииАлександр РОГОЗА
Футболисты были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения.
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