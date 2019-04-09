2019-04-09T12:48:09+03:00
Общество

Кокорин и Мамаев с личными вещами доставлены в суд Москвы

Ожидается, что во вторник прокурор огласит им обвинительное заключение
Марина ВЕНЦОВА
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Кокорин и Мамаев доставлены в суд МосквыКокорин и Мамаев доставлены в суд МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресненский суд Москвы 9 апреля проведет слушания уголовного дела о двух драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других обвиняемых.

В настоящее время они доставлены в здание суда. Об этом передает корреспондент kp.ru из зала заседания.

Судья в ходе слушания во вторник должна огласить обвинительное заключение, после которого обвиняемые Кокорин и Мамаев, а также их защита выскажут свое отношение в нему.

Пресненский суд Москвы 3 апреля 2019 года продлил до 25 сентября срок содержания под стражей полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину.

В Москве начинается суд по делу Кокорина и Мамаева.Футболисты вангуют, кто станет чемпионом РоссииАлександр РОГОЗА

Футболисты были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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