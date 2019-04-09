2019-04-09T13:05:30+03:00
Происшествия

Мужчина семь дней насиловал женщину, с которой познакомился на сайте "Мамба"

Москвичка в течение месяца вела переписку с незнакомцем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мужчина семь дней насиловал женщину, с которой познакомился в интернетеМужчина семь дней насиловал женщину, с которой познакомился в интернетеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москвичка пожаловалась в полицию на мужчину, с которым она познакомилась на сайте знакомств Мамба и который неделю насиловал ее у себя дома.

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, москвичка познакомилась на сайте "Мамба" с мужчиной по имени Дмитрий. Завязалась переписка. А после месяца общения Дмитрий наконец-то позвонил предложил ей увидеться. Встретились у станции метро "Селигерская", мужчина предложил сразу пойти к нему и "отметить" знакомство.

Когда спустя несколько часов женщина уже собралась уходить, Дмитрий сказал, что не отдаст ей сумку и не будет открывать входную дверь, после чего изнасиловал ее.

С 1 по 7 апреля, неделю, мужчина удерживал москвичку в своей квартире. В воскресенье, когда Дмитрий ушел в ванную, женщине удалось взять ключи от квартиры, забрать свою сумку и выйти из дома. Пострадавшая добежала до улицы Весенняя, где созвонилась со своим знакомым и попросила его скорее забрать ее.

Расследованием случившегося занимается следственный комитет. Поиски подозреваемого затрудняет тот факт, что москвичка не помнит точного адреса квартиры мужчины.

Это далеко не первый случай, когда знакомый после переписки в интернете изнасиловал свою собеседницу. Так сайт kp.ru рассказывал о том, что в Ярославле больной ВИЧ-инфекцией получил 10 лет тюрьмы за изнасилование двух девушек, с которыми познакомился через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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