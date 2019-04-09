Из тюрьмы вышел "главный вор в законе" Тариэл Ониани

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-09T13:22:46+03:00

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Из колонии Оренбургской области освобожден криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), более известный как "Таро". Как сообщил представитель пресс-службы главного управления Федеральной службы исполнительных наказаний (ФСИН), его дальнейшую судьбу будут решить сотрудники правоохранительных органов.

«Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда, - цитирует его РИА Новости. - Дальнейшая его судьба в компетенции правоохранителей».

Тариэл Мулухов, как ранее писал сайт kp.ru, обвиняется в том, что вечером 18 марта 2009 года с сообщниками Сергеем Абутидзе и Алексеем Зубаревым похитили столичного бизнесмена на Смоленской площади в центре столицы. За освобождение предпринимателя похитители требовали у его родственников выкуп – 500 тысяч долларов.

Хамовнический суд Москвы в рамках данного дела вынес приговор, по которому Мулухов осужден на 10 лет, а его сообщники - на девять и шесть лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU