2019-04-09T15:42:26+03:00
Звезды

Мейси Уильям случайно рассказала о судьбе героев из последнего сезона «Игры престолов»

Актриса проговорилась во время участия в одном из телешоу
Елена АКИМОВА
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До выхода "Игры престолов" осталось менее неделиДо выхода "Игры престолов" осталось менее недели
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Меньше чем через неделю поклонники увидят последний сезон «Игры престолов». Тысячи человек с нетерпением ждут продолжения сериала и ломают голову, что будет с их любимцами.

Актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк, случайно проговорилась какого развития событий стоит ждать в дальнейшем. Из высказывания поклонники сделали вывод, что волки героини и Джона Сноу умрут в восьмом сезоне. Такое заявление было сделано на утреннем шоу Lorraine.

Зрители знают, что волки были у каждого из шестерых детей Неда Старка. Но сберечь наследство отца удалось только Арье и Джону.

Кстати, это уже не первый случай, когда актриса выдает тайны «игры». На шоу Джимми Фэллона она вдруг выдала, что Арья умрет во второй серии и даже заплакала. Но потом напомнила всем про первое апреля. Поклонник так и не поняли – это было шуткой или нет, сообщает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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