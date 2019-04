Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк поделилась снимками, сделанными после инсульта и операции на мозге

Британская актриса Эмилия Кларк снималась в сериале «Игра престолов» 8 сезонов подряд. И лишь недавно звезда популярнейшей телесаги рассказала, что чуть не умерла от инсульта после съемок первого сезона. Эмилия перенесла две аневризмы и две тяжелейших операции на мозге: одну в 2011 году, вторую — два года спустя, причем последняя операция едва не убила ее. В минувшие выходные 32-летняя актриса пришла в студию программы CBS Sunday Morning и впервые показала снимки, сделанные сразу после инсульта и первой операции. Тогда ей было всего 24 года.

На фото измученная Эмилия лежит на больничной койке, вся опутанная проводами. Актрисе делали трепанацию черепа, после этой операции она почти месяц провела в реанимации. По словам звезды, после обеих операций врачи не давали никаких гарантий, что все функции мозга полностью восстановятся, и это ввергало ее в полное отчаяние.

- Когда часть вашего мозга голодает больше, чем одну минуту, она умирает, что и случилось со мной после второй аневризмы, - рассказала актриса. - Доктора смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь: «Ну, мы думаем, это может быть ее концентрация, а может быть периферийное зрение». В течение очень долгого времени я думала, что больше не смогу играть и сниматься в кино. Это была настоящая паранойя.

Эмилия признается, что после операций она начала чаще задумываться о смерти, о том, что может уйти из жизни в любой момент. От мрачных мыслей ее спасла работа и съемки в новом сезоне «Игры престолов».

- Ты идешь на съемочную площадку, играешь этакую занозу в заднице, разговариваешь с сотнями людей, и тебя просят работать настолько усердно, как только ты можешь. Именно это спасло меня от постоянных мыслей о смерти, - признается Эмилия.

Первое кровоизлияние в мозг с актрисой случилось, когда она в 2011 году занималась боксом в спортзале. Эмилия почувствовала нестерпимую головную боль. Она едва смогла дойти до раздевалки и потеряла сознание. Девушку на скорой срочно доставили в больницу, где результаты МРТ показали: произошло субарахноидальное кровоизлияние. Этот тип кровоизлияния является опасной для жизни формой инсульта, и треть пациентов умирает сразу или вскоре после приступа. Кровоизлияние случается из-за разрыва аневризмы – истонченных стенок сосудов головного мозга.

После операции она восстанавливалась почти два месяца, один из которых провела в отделении интенсивной терапии. Когда Эмилия вернулась к работе и рассказала боссам канала HBO о том, что с ней случилось, продюсеры посоветовали сохранить болезнь в тайне.

Но на этом мучения звезды не закончились. Медики предупредили, что на другой половине мозга у нее есть еще одна аневризма, которая может разорваться в любой момент. Спустя два года после первой операции врачи обнаружили, что аневризма увеличилась вдвое, и настояли на новой операции. К сожалению, хирургическое вмешательство прошло неудачно и едва не стоило Эмилии жизни.

- Я очнулась в палате после операции и почувствовала адскую головную боль – мне казалось, я умру прямо сейчас, - вспоминала звезда.

Хирургам пришлось вернуть ее в операционную и делать повторную операцию, на этот раз с трепанацией черепа. Актриса снова провела месяц в отделении интенсивной терапии между жизнью и смертью, не зная, выйдет ли она после этого из больницы полноценным человеком.

Сейчас Эмилия уверяет, что чувствует себя хорошо. Актриса решила рассказать о своей болезни восемь лет спустя, потому что намерена создать благотворительный фонд SameYou. Эта организация будет помогать людям, восстанавливающимся после травм головного мозга и инсульта.

