Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Выступая на V Международном арктическом форуме во вторник, 9 апреля, президент России Владимир Путин призвал вернуться «к нормальной политической жизни» и отказать от незаконных санкций, введённых в отношении России.
Говоря об антироссийских санкциях, Путин напомнил, что «любые санкции, если они законные, должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН, а этого нет, значит, они незаконные».
«Никто не вводит санкции против тех, кто доводит до такого состояния, когда другие страны вынуждены принимать определенные меры для защиты своих интересов. Давайте вернемся к соблюдению элементарных норм международного права, Устава ООН», - заявил российский президент.
Глава государства также указал на то, что при соблюдении Устава Организации Объединенных Наций возможно не придется думать о последствиях бомбардировок Югославии и «других подобных вещах, связанных с грубейшими нарушениями международного права».
«Давайте вернемся к нормальной политической жизни, осознаем, что мир взаимозависим, и, чтобы добиться какого-то результата, нужно работать вместе», - заключил он.
Владимир Путин и Сергей Лавров принимают участие в международном Арктическом форуме.
Напомним, что Форум «Арктика – территория диалога» проводится раз в два года. Нынешний форум «Арктика – океан возможностей» проходит 9 – 10 апреля в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU