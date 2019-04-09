Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-09T16:39:59+03:00

Президент РФ указал на то, что ограничения в отношении других государств законны только если были санкционированы Советом Безопасности ООН

Изменить размер текста: A A

Выступая на V Международном арктическом форуме во вторник, 9 апреля, президент России Владимир Путин призвал вернуться «к нормальной политической жизни» и отказать от незаконных санкций, введённых в отношении России.

Говоря об антироссийских санкциях, Путин напомнил, что «любые санкции, если они законные, должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН, а этого нет, значит, они незаконные».

«Никто не вводит санкции против тех, кто доводит до такого состояния, когда другие страны вынуждены принимать определенные меры для защиты своих интересов. Давайте вернемся к соблюдению элементарных норм международного права, Устава ООН», - заявил российский президент.

Глава государства также указал на то, что при соблюдении Устава Организации Объединенных Наций возможно не придется думать о последствиях бомбардировок Югославии и «других подобных вещах, связанных с грубейшими нарушениями международного права».

«Давайте вернемся к нормальной политической жизни, осознаем, что мир взаимозависим, и, чтобы добиться какого-то результата, нужно работать вместе», - заключил он.

Владимир Путин и Сергей Лавров принимают участие в международном Арктическом форуме.

Напомним, что Форум «Арктика – территория диалога» проводится раз в два года. Нынешний форум «Арктика – океан возможностей» проходит 9 – 10 апреля в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU